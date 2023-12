Sono profundo de músico rende 100 mil euros a gangue

Conheceram-se num café e mantiveram relações sexuais pelo menos em três ocasiões, sempre na casa do violoncelista, de 60 anos, na Boavista, no Porto. Sabendo que todos os dias, às 23h00, o músico tomava medicação para dormir profundamente, a mulher decidiu elaborar um plano no qual roubou, com três cúmplices, o violoncelo da vítima (construído pelo ‘luthier’ António Capela), avaliado em 30 mil euros, pratas, a coleção de relógios, cartões bancários e um carro - cujo valor total ascende a 100 mil euros.









Tudo aconteceu a 14 de julho do ano passado. Com a ajuda do namorado e mais dois homens, furtaram uma escada de grandes dimensões e escalaram-na para entrarem pela janela do 3.º andar das traseiras do prédio do músico. Uma vez dentro da casa, e sempre com a vítima a dormir, roubaram os artigos, que depois venderam ao desbarato na Internet - apenas o carro foi agora recuperado.

Antes de fugirem, fecharam à chave a porta do quarto e levaram o telemóvel do músico para o impedir de pedir socorro ao acordar. O violoncelista esteve sequestrado em casa durante 23 horas. Só às 22h00 do dia seguinte os filhos, estranhando a ausência de contactos do pai, o encontraram preso.





Os quatro suspeitos entre os 30 e os 44 anos são todos toxicodependentes e foram agora detidos pela PJ do Porto. Após o crime, desentenderam-se por falta de divisão do dinheiro dos artigos. Um juiz deixou-os em liberdade com apresentações bissemanais, apesar de não terem morada fixa conhecida.