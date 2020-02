SOS Animal quer fiscalização a outros animais na propriedade do toureiro João Moura

A SOS Animal quer que as autoridades fiscalizem os outros animais que existem na herdade do cavaleiro tauromáquico João Moura, detido na quarta-feira por suspeitas de maus-tratos, e que apreendam os que possam estar em risco.Em comunicado, a presidente da organização, Rita Silva, exige que seja feita uma fiscalização aos animais que permanecem na herdade de João Moura, detido por suspeitas de maus-tratos a cães em Monforte, distrito de Portalegre, e que quem denunciou a situação entre em contacto com a Animal.Na nota, Rita Silva indica que a Animal "tomou conhecimento de que estes casos na herdade de João Moura não são de agora, o que muito lamenta"."Soubemos que a denúncia que despoletou todo este episódio foi anónima e, no que de nós depender, assim se manterá. Contudo, e para que possamos tentar ajudar os animais que lá ficaram, incluindo cadelas a amamentar e suas crias, apelamos a que a pessoa entre em contacto connosco. A sua identidade nunca será revelada por nós, garantimos, mas queremos iniciar todos os procedimentos legais possíveis para ajudar os outros animais e a ajuda dessa pessoa seria fundamental", sublinha.A presidente da organização destaca que a Animal quer "fazer deste caso um caso exemplar"."Queremos que as pessoas repensem a forma como diferenciam os animais, cujo sofrimento é o mesmo independentemente da espécie a que pertençam. Queremos que o sofrimento atroz daqueles cães não tenha sido em vão", remata.Na semana passada, a organização SOS Animal anunciou que vai constituir-se assistente no processo criminal contra João Moura.Em comunicado, a organização de defesa dos direitos dos animais, que será representada pelo advogado Garcia Pereira, referiu que "corridas estimuladas por treinos negativos, maus-tratos e exploração de cães para obtenção de benefícios financeiros ou para entretenimento humano é errado".A SOS Animal assinalou que João Moura, "identificado como o maior criador de galgos do país, é um dos principais promotores de corridas de cães em Portugal", tendo sido constituído arguido pelo crime de maus-tratos a cães galgo que cria, vende e usa em corridas.O cavaleiro tauromáquico foi detido na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua propriedade, que resultou ainda na apreensão de 18 cães. Presente no mesmo dia a tribunal, para ser interrogado, foi-lhe imposto termo de identidade e residência, a medida de coação menos grave e que obrigatoriamente é aplicada a um arguido.