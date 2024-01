A ministra da Coesão Territorial – cabeça de lista do PS no círculo de Coimbra para as próximas eleições – mostrou-se solidária com os polícias em protesto, embora mantendo a posição oficial perante as reivindicações. “Nesta fase do Governo podemos ouvir, podemos ficar sensibilizados, não podemos, nesta fase, decidir, e foi o que fiz”, disse Ana Abrunhosa, na Figueira da Foz, quando confrontada por mais uma ação de protesto que juntou elementos da PSP, GNR e Guarda Prisional.









