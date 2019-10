O homem, um reformado de 74 anos, não aceitou a decisão da mulher - de quem estava divorciado desde agosto - de abandonar a casa. Movido pelos ciúmes, ameaçou-a de morte, antes de a agredir à catanada.



Ao defender-se, a mulher golpeou-o no abdómen com uma faca de cozinha. O agressor foi detido pela PJ de Braga, domingo, quando teve alta médica.

"Estou em pânico desde que me ligaram a dizer que ele ia ser libertado. Sou uma prisioneira na minha própria casa, tenho medo que me mate se sair daqui".É através do intercomunicador, fechada na habitação, que a vítima, de 59 anos, descreve o pavor que sente com a decisão do Tribunal de Guimarães de libertar o ex-marido, que a atacou à catanada, dentro de casa, em Vila Verde, no dia 03.O agressor está proibido de se aproximar da mulher e vai ser controlado através de um dispositivo eletrónico de vigilância.A ex-mulher diz que está assustada e só sossega quando receber o seu equipamento de alarme. "O que vivi aqui foi um terror. Pensei que não escapava", contou aoAs agressões aconteceram na quinta-feira ao final da tarde.