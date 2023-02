Sérgio Cunha, de 46 anos, confessou esta sexta-feira no Tribunal de Penafiel ter sido o autor dos dois disparos de caçadeira que mataram a mulher, Sílvia Mendes, de 45, em junho do ano passado, em Felgueiras. O arguido disse ainda que a arma do crime não estava legal.









“Eu soube que ela andava com outro homem e fiquei fora de mim. Estou arrependido”, disse o arguido, que chorou perante o coletivo de juízes. Também a irmã da vítima mortal, que presenciou o crime, foi ouvida. “Eu vi o carro dele à minha frente. A minha irmã disse-me para fugir e nisto ela é atingida por um tiro e caiu. Comecei a fugir e ouvi outro disparo”, contou Marlene, que pediu para o arguido não estar na sala de audiências durante o seu depoimento.

A filha do casal também foi ouvida e apresentou uma versão diferente da que deu à PJ. O arguido está preso.