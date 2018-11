Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sousa Cintra chamado a defender Benfica

Ex-presidente do Sporting e Nuno Gomes vão depor na próxima segunda-feira.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 09:50

Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, foi chamado pela defesa da Benfica SAD a depor na instrução do processo E-Toupeira. Nuno Gomes, antigo capitão das águias e ex-diretor de relações internacionais, Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, e António Salvador, presidente do Sporting de Braga, também foram arrolados como testemunhas. Serão interrogados pela juíza Ana Peres, na segunda-feira.



A estratégia da Benfica SAD, que responde por corrupção, passa por demonstrar em tribunal, através do testemunho de outros presidentes de clubes, que as ofertas de bilhetes e camisolas, a árbitros e observadores, são normais. A oferta de convites a dois funcionários judiciais, José Augusto e Júlio Loureiro, levou a que a Benfica SAD fosse acusada de 30 crimes.



Os bilhetes eram pedidos por Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da Benfica SAD, e o clube rejeita que as ofertas tivessem o conhecimento do presidente Luís Filipe Vieira, ou de outro administrador. Paulo Gonçalves terá corrompido os oficiais de Justiça para obter informações relacionadas com inquéritos em segredo de Justiça. Está acusado de 79 crimes, entre os quais violação do segredo de Justiça.



Paulo Gonçalves iliba Luís Filipe Vieira

Paulo Gonçalves garantiu à juíza Ana Peres que tinha autonomia suficiente para pedir os convites que entendesse, sem dar explicações à administração da Benfica SAD. O jurista é amigo de Luís Filipe Vieira e com este depoimento ilibou por completo o presidente das águias.



Selfies ao lado dos craques

A defesa do Benfica pretende demonstrar que as ‘toupeiras’ não tinham acesso privilegiado nem tratamento vip quando iam ao Estádio da Luz. Mas, no processo, constam fotografias de José Augusto, funcionário do Tribunal de Fafe, ao lado de vários jogadores do Benfica.



PORMENORES

Gomes dispensado

A defesa da Benfica SAD prescindiu da inquirição de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. A ‘toupeira’ José Augusto não quis falar nesta fase.



Debate adiado

O debate instrutório do processo E-Toupeira foi adiado para o dia 3 de dezembro. Estava previsto para segunda-feira.