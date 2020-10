Sousa Cintra visitou filho que está preso

O antigo presidente do Sporting, José Sousa Cintra, foi visitar o filho que está preso no Estabelecimento Prisional de Olhão. Miguel Sousa Cintra está em prisão preventiva após ter disparado tiros contra uma máquina e ter tentado atear fogo a uma casa de vizinhos, junto à praia da Ingrina, em Vila do Bispo.

A visita, ao que o CM apurou, ocorreu na segunda-feira. Foi a primeira visita de Sousa Cintra ao filho depois de este ter sido detido três vezes pela GNR e colocado em prisão preventiva no dia 17 de setembro. Miguel Cintra esteve em quarentena 14 dias e agora já frequenta os espaços comuns a todos os reclusos. O CM sabe que quando o antigo dirigente leonino entrou na cadeia ocorreu um impasse devido à colocação da máscara de proteção obrigatória. O problema foi resolvido pelo diretor do estabelecimento e a visita decorreu durante mais de uma hora. "O senhor Sousa Cintra foi visitar o filho tal como qualquer outro pai o faria", confirmou ao CM o advogado Carlos Bicheiro, que aguarda a transferência de Miguel Cintra para o Estabelecimento Prisional de Silves e a realização de uma perícia médico-legal para avaliar o tratamento médico à dependência de bebidas alcoólicas que deve realizar.

Segundo garantiu ao CM fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, "as visitas aos reclusos decorrem nos parlatórios que foram adaptados com separadores, sendo que visitantes e visitados estão obrigados ao uso de máscara".