As múltiplas agressões que Valentina sofreu, sobretudo na cabeça, às mãos do pai e da madrasta, foram de tal forma graves que a menina de nove anos “dificilmente sobreviveria”, disse esta quarta-feira o perito médico Carlos Durão, que fez a autópsia ao cadáver, em audiência de julgamento, no Tribunal de Leiria.