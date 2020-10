Ficou em prisão preventiva o homem, de 51 anos, detido pela GNR em Fernão Ferro, Seixal, por violência doméstica contra a mulher, de 49, e os três filhos do casal, foi anunciado esta sexta-feira.De acordo com a GNR, a detenção ocorreu na segunda-feira, pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Almada."O agressor, durante vários anos de casamento, exerceu o controlo total da vida da vítima e dos três filhos do casal", descreveu a GNR.