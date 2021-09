Um agente da PSP do Barreiro, de 56 anos, e a filha, de 21, foram espancados com barras de madeira e de ferro, no quintal de casa na Baixa da Banheira, Moita, por um cadastrado de 52 anos.O homem, que acabou por ser manietado pelo polícia atacado, contestou o facto de o cão das vítimas estar a brincar sem açaime.