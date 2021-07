Sporting contradiz ministro Eduardo Cabrita sobre festejos de campeão

O Sporting contradiz o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que disse esta sexta-feira que o clube foi a única entidade a não colaborar no inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) aos distúrbios que se seguiram aos festejos do título nacional de futebol.Em comunicado, o Sporting diz que as declarações de Cabrita são de "extrema gravidade" e refere: "É lamentável o profundo desconhecimento que o ministro revela dos factos sucedidos que resultaram na transmissão à esfera pública de informações que, em nada, correspondem ao realmente sucedido." Ou seja: Alvalade alega que prestou toda a informação.Antes, o ministro apresentou outra versão, em que apontou o dedo ao Sporting: "A Câmara de Lisboa, a Procuradoria-Geral da República, os hospitais de Santa Maria e São José enviaram a documentação à equipa de três elementos (liderada por um juiz) da IGAI. O Sporting nunca o fez", explicou. "O inquérito apurou ainda que não foram seguidas as indicações de segurança dadas pela PSP para os festejos do título na zona do estádio, como colocação de grades, ou controlo de entradas", acrescentou. "Não haverá processos disciplinares, à exceção do caso de um agente acusado de ferir um civil. Há ainda três inquéritos-crime que a IGAI irá avocar sobre casos concretos", disse ainda Cabrita. O ministro referiu que foi "abusivo" o recurso ao direito à manifestação para a festa ao lado do Estádio de Alvalade (outro inquérito que a IGAI irá fazer) e que, por isso, o Governo vai rever a lei da manifestação, de 1974.