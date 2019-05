Stripper provoca ‘guerra’ entre patrão e empregada de balcão

Uma ‘guerra’ entre patrão e uma empregada de balcão culminou com a condenação da funcionária, pelo Tribunal da Relação de Évora, a pagar mil euros à entidade empregadora por ter provocado má imagem no estabelecimento onde trabalhava, na praia da Rocha, em Portimão, porque começou a namorar com um homem que fazia striptease.A empresa já tinha sido condenada, em 2017, a pagar à funcionária 3590 € de indemnização e 2892,64 € por trabalho suplementar (ver pormenores).Segundo o acórdão do Tribunal da Relação, proferido no dia 11 de abril, a empregada de balcão, natural de Oliveira do Hospital, trabalhou no estabelecimento de venda de produtos alimentares entre junho de 2015 e 8 de abril de 2016.Quando ingressou na empresa, "era especialmente dedicada e empenhada". No entanto, a partir do fim de 2015, "passou a ter uma relação de caráter pessoal com um indivíduo que trabalhava como stripper" e "deixou de ser a habitual pessoa afável e simpática".A empresa alegou que, durante o horário de trabalho, a funcionária e o namorado "falavam alto, com gritos e gargalhadas, sentados horas a fio com outros colegas, provocando mal-estar e desconforto nos clientes que ali entravam". A relação deu origem a comentários de que "o negócio agora era de ‘boîtes’".A empresa exigia 10 mil euros de indemnização à funcionária, que foi absolvida, em primeira instância, pelo Tribunal do Trabalho.Após recurso, o Tribunal da Relação considerou que o comportamento da trabalhadora "atingiu a imagem da empresa", decidindo condenar a mulher a pagar mil euros à entidade empregadora por danos não patrimoniais.O processo aberto pela empresa começou no Tribunal Judicial de Portimão e foi transferido depois para o Tribunal do Trabalho, que decidiu absolver a empregada de balcão.A empresa apresentou recurso para o Tribunal da Relação de Évora, que arrasou a decisão da primeira instância e condenou agora a mulher a pagar mil euros à entidade empregadora.A funcionária despediu-se e alegou justa causa, num outro processo. O Tribunal do Trabalho considerou provado que esta trabalhava "sem folgas e sem horário", nos meses de verão.A empresa foi condenada a pagar-lhe "a quantia líquida de 3590 €, a título de indemnização, e a quantia ilíquida de 2892,64 € a título de pagamento de trabalho suplementar".