Subchefe dos bombeiros de Óbidos morre a combater fogo nas Caldas da Rainha

O subchefe da corporação dos Bombeiros de Óbidos, Carlos Antunes, de 52 anos, perdeu esta quarta-feira a vida nas operações de combate a um incêndio florestal em Landal, Caldas da Rainha, ao ser vítima de um enfarte agudo de miocárdio. A morte provocou grande consternação entre os soldados da paz que se encontravam no terreno e foi lamentada pelo Presidente da República e pelo ministro da Administração Interna.O operacional tinha chegado ao local da ocorrência e preparava-se para esticar a mangueira de uma viatura, quando se sentiu mal. Foi socorrido mas as manobras para reverterem o ritmo cardíaco não tiveram sucesso.Carlos Antunes era bombeiro há 35 anos. A sua mulher e os dois filhos são também voluntários na corporação, que, em comunicado, elogiou a "disponibilidade" do subchefe para fazer "o que mais amava na vida – a prestação do socorro a quem mais precisa de nós".Marcelo Rebelo de Sousa apresentou condolências à família, afirmando que Carlos Antunes faleceu "ao serviço da comunidade".Foi adiantado que o Presidente da República "tenciona estar presente nas cerimónias fúnebres". O incêndio no Landal começou às 13h45 e mobilizou 339 operacionais, 101 viaturas e oito meios aéreos. Um bombeiro da corporação das Caldas da rainha sofreu ferimentos ligeiros.