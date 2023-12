Subida do Rio Sorraia deixa carros e caravanas do circo submersos em Coruche

Cinco pessoas da companhia de circo ficaram deslocadas, esta sexta-feira, e vão ser acolhidas no pavilhão desportivo de Coruche, depois da subida do nível da água do Rio Sorraia estar a fazer com que em alguns pontos tenha galgado as margens, como acontece na zona ribeirinha de Coruche.

A instalação temporária de um circo na margem esquerda do rio, que é "considerada zona de leito de cheia", acabou por surpreender os responsáveis da companhia circense, disse fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil de Coruche, que acompanha a situação.

"A subida repentina da água deixou três viaturas e quatros atrelados submersos e cinco pessoas do circo ficaram deslocadas e vão ser levadas para o pavilhão desportivo, pelos serviços municipais", esclareceu o Sub comando da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

O caso está a ser monitorizado "e para já não há casas, comércio e indústrias da região em risco".





O alerta para a subida do nível da água na margem esquerda, foi dado pelas 13H11.Foram mobilizados uma dezena de operacionais dos Bombeiros de Coruche e o Serviço Municipal de Proteção Civil.