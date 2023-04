O interesse e presença de russos e chineses no Atlântico Sul - a par da pirataria marítima no Golfo da Guiné - vão levar o submarino ‘Arpão’, da Marinha portuguesa, a largar esta terça-feira para uma patrulha (como os submarinistas chamam às missões) inédita. Será a maior de sempre (120 dias - 4 meses) e levará o ‘Arpão’ à África do Sul e Brasil, entre outros países, fazendo dele o primeiro submarino português a atravessar a linha do Equador para o Atlântico Sul - e ao tradicional batismo com um julgamento, ‘rei dos mares’, diabos, ninfas e padres.









