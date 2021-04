Carlos Santos Silva é, na sequência da decisão do juiz de instrução criminal, o dono dos 34 milhões de euros em alegados subornos que teriam sido pagos a Sócrates, segundo o Ministério Público. A pertença desta fortuna ao amigo do antigo primeiro-ministro resulta do facto de Ivo Rosa não ter dado como provado que Sócrates recebeu, de forma direta ou indireta, essa verba milionária. Por esse motivo, o juiz ...