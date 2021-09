É com a promessa de uma queixa na Justiça contra o Governo e da realização de novos protestos de rua que os sindicatos e associações da PSP e da GNR receberam o anúncio do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do aumento na componente de risco do suplemento das forças e serviços de segurança (de 31 para 100 euros).