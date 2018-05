Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Substituto do C-130 da Força Aérea despenha-se

Protótipo do avião KC-390 sofreu danos graves ao sair da pista, no Brasil.

Por Sérgio A. Vitorino | 12.05.18

Um dos dois protótipos do KC-390, o avião da Embraer que o Governo escolheu para substituir os C-130 da Força Aérea Portuguesa a partir de 2021, teve uma grave saída de pista em São Paulo, Brasil, onde fica a fábrica.



Os danos tiveram maior extensão na fuselagem e trens de aterragem. O avião saiu da pista a alta velocidade, fez os dois mil metros do prolongamento de segurança e apenas parou após 300 metros a ‘lavrar’ terreno.



O acidente deverá atrasar o desenvolvimento do avião. Portugal quer cinco KC-390 e aplicou 40 milhões no projeto. A compra custará 420 milhões de euros.