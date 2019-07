Substituto dos C130 é aposta de 827 milhões de euros

É um projeto novo, teve incidentes que atrasaram o desenvolvimento, e ainda não há aeronaves a serviço para se avaliar a fiabilidade e eficácia.O avião de transporte KC-390, da brasileira Embraer, é a ‘aposta de risco’ do Ministério da Defesa para substituir o emblemático C130, na Força Aérea Portuguesa há 42 anos.O ministro João Gomes Cravinho anunciou esta quinta-feira que vai assinar contrato para cinco KC-390 e um simulador de voo por 827 milhões de euros. O primeiro chega em 2023 e o 5.º em 2027."É o culminar de um longo diálogo com a Embraer, de trabalho conjunto no desenvolvimento e um trabalho de negociação para definição do preço e especificações técnicas", disse Gomes Cravinho.A Embraer exigia mais que os 827 milhões. O contrato inclui 12 anos de "serviços de sustentação logística" e "equipamentos de guerra eletrónica"."Permitirá reforçar as atuais capacidades de transporte aéreo, busca e salvamento, evacuações sanitárias e apoio a cidadãos nacionais, incluindo-se as capacidades adicionais de reabastecimento em voo e de combate a incêndios florestais", foi revelado. Portugal é apenas o segundo cliente dos KC-390.O primeiro avião (de 28 encomendados) deverá ser entregue à Força Aérea brasileira no outono, após atrasos (já deviam estar 5 operacionais) por avarias, acidentes e saídas de pista - apesar das anunciadas 2200 horas de testes de voo.Gomes Cravinho disse que os quatro C130 - iniciaram modernização ligeira - vão manter-se no ativo "6 a 7 anos". Podem mais tarde receber kits para combate a incêndios.Há componentes dos KC-390 fabricados nas instalações da Embraer em Alverca e Évora. A empresa brasileira foi este ano adquirida pela Boeing, que por sua vez tem a Airbus - que deve 300 milhões a Portugal.Fez ontem 3 anos o mais grave acidente com C130 em Portugal. Num voo treino, por erro do aluno, morreram o tenente-coronel instrutor, um capitão que assistia e um sargento.A previsão é que os KC-390 fiquem no Montijo, mesmo com aeroporto complementar. A Força Aérea irá enviar ao Brasil pessoal para ser formado em pilotagem e na manutenção da aeronave.