Sucateiro escondia 138 quilos de cocaína em peças de ferro

Um empresário de sucata de S. Brás de Alportel foi preso pela Polícia Judiciária do Porto na posse de 138 quilos de cocaína.



Quando foi apanhado pelas autoridades, o sucateiro tinha acabado de desembarcar vários contentores, que chegaram ao porto de Leixões, em Matosinhos, e que eram provenientes da América do Sul. Foi muito difícil para a Judiciária encontrar a droga. Estava escondida dentro de barras de ferro, que a olho nu pareciam maciças e estavam protegidas com chapas de zinco e chumbo.







As autoridades esperaram que levantasse a encomenda e a levasse para as instalações da sua empresa, para procederem à detenção em flagrante delito. Desconhece-se se é a primeira vez que o empresário ‘importa’ cocaína, sendo certo que não tinha cadastro.