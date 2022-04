O caso do carro apreendido em junho de 2016 que desapareceu, no verão de 2017, do parque de viaturas da GNR de Santarém chegou ao fim sem culpados, sem se apurar o paradeiro da viatura e sem indemnização à dona. O único arguido no processo, capitão Mário Carneiro, por força das suas antigas funções de adjunto de comando do Destacamento de Coruche da GNR, foi absolvido pelo Tribunal de Santarém de um crime de descaminho de objeto colocado sob o poder público, de que estava acusado pelo Ministério Público.









