Super Dragões oferecem moto elétrica a adepto do FC Porto dependente de uma cadeira de rodas há 30 anos

Rafael Tiago, o adepto do FC Porto dependente de uma cadeira de rodas há 30 anos, já tem uma moto elétrica para resolver os seus problemas de mobilidade. O veículo foi oferecido pelos Super Dragões, a principal claque de apoio ao aos azuis-e-brancos.Fernando Madureira deslocou-se a casa de Rafael Tiago, Ruivães, Famalicão, com outros elementos da claque, para entregar o veículo."É muito gratificante chegar aqui e ver a felicidade do Rafael. O futebol é o veículo e o motor para que estas ajudas sejam possíveis", disse, ao, Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões."É um dia de grande felicidade para o Rafael Tiago e para mim. Estou muito agradecida aos Super Dragões", revelou Paula Freitas, Mãe do Rafael Tiago.A iniciativa teve o apoio da Junta de Freguesia de Ruivães.A história de Rafael Tiago foi dada a conhecer através do programaO adepto do FC Porto ficou numa cadeira de rodas depois de sofrer um ataque de meningite aos três meses de idade. Depois do programa, Rafael recebeu uma 'cadeira de sonho' oferecida também pela claque.