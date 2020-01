Superjuiz Carlos Alexandre aperta Costa com encobrimento de Tancos

São cem as respostas que António Costa tem de enviar ao juiz Carlos Alexandre num prazo de 15 dias. As questões estão relacionadas com o furto de material de guerra dos paióis de Tancos mas também com a alegada farsa montada para sua recuperação.

O juiz Carlos Alexandre quer que o primeiro-ministro explique ao pormenor "quando soube, quando e por quem", do furto e se Azeredo Lopes "deu a concordância" à alegada encenaç...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />