Metade da equipa de funcionários judiciais que acompanha o juiz Carlos Alexandre, e que trabalham com este magistrado há 17 anos, pediu para sair do Tribunal Central de Instrução Criminal e ser colocada fora de Lisboa.



Estes três funcionários, da equipa de seis que acompanha o juiz desde 2004, tem vindo a acumular o serviço proveniente de outras unidades do tribunal, em que faltam dois elementos desde janeiro.









