Suposto diplomata burla homem em milhares de euros com líquido que transforma notas "escurecidas" em reais

A PJ deteve em flagrante um estrangeiro de 40 anos por suspeita de burla qualificada no "esquema dos dólares negros", branqueamento e falsificação de documentos.O homem passava por suposto "diplomata" para enganar as vítimas. O lesado é um cidadão português que se encontrou com o suspeito numa localidade no Norte do país, tendo o arguido mostrado uma mala com notas "escurecidas" que seriam convertidas em notas reais após aplicação de um líquido "milagroso".Este líquido custou ao lesado várias dezenas de milhares de euros que entregou ao suposto "diplomata".As autoridades acabaram por deter o homem esta sexta-feira em flagrante quando este se preparava para receber mais uma quantia avultada em euros da mesma vítima.O detido foi sujeito a interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida mais gravosa, a prisão preventiva.