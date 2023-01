Supremo aceita pedido de escusa de juiz responsável pelo caso do atropelamento mortal que envolve Eduardo Cabrita

O Supremo Tribunal de Justiça aceitou o pedido de escusa do juiz desembargador, Carlos Alberto Lobo, de não intervir no caso do atropelamento mortal na A6 que envolve o antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Segundo o Observador, o magistrado alegou que há 20 anos foi subdiretor dos serviços prisionais, numa altura em que Eduardo Cabrita desempenhava funções como secretário de Estado da Justiça.

A decisão instrutória do caso foi adiada e ainda sem data para definir se o único acusado no caso, o motorista de Eduardo Cabrita, será ou não julgado por homicídio por negligência.