Supremo confirma penas disciplinares ao juiz Neto de Moura, Rui Rangel e Fátima Galante

O Supremo Tribunal de Justiça considerou esta quarta-feira improcedente a impugnação da deliberação aplicada ao juiz Neto de Moura - violação do dever funcional de correção - e confirmou as penas disciplinares também ao juiz Rui Rangel e a Fátima Galante.O Supremo entendeu que no caso do juiz Neto de Moura, nos acórdãos relatados pelo impugnante e considerados no âmbito do processo disciplinar, foram utilizadas "expressões imprórias (...), desnecessárias e lesivas da dignidade pessoal e da consideração social" das pessoas que se encontram no acórdão."Foram também indeferidos os pedidos de suspensão da eficácia das deliberações que aplicaram à Senhora Desembargadora Maria de Fátima Barata Pinto Galante a pena de aposentação compulsiva e ao Senhor Desembargador Rui Manuel de Freitas Rangel", pode ler-se.