A viúva de um homem que morreu a trabalhar, esmagado sob um molde que pesava mais de 1000 quilos, vai receber uma pensão anual e vitalícia de 30 338,22 euros, atualizável a partir do dia 9 de janeiro de 2021. A decisão foi do Supremo Tribunal de Justiça, que assim corrigiu uma sentença do Tribunal da Relação do Porto (TRP), noticiada pelo CM no dia 30 de julho.









