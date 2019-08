Supremo do Brasil rejeita recurso a Duarte Lima

A Justiça brasileira voltou a recusar mais um recurso do antigo deputado do PSD Duarte Lima no caso do homicídio de Rosalina Ribeiro.O advogado, que está na prisão da Carregueira desde abril a cumprir pena por burla e branqueamento de capitais no processo BPN/Homeland, tinha apresentado recurso para o Supremo Tribunal Federal, que agora rejeitou a sua pretensão.A decisão do juiz Luiz Fuz foi conhecida segunda-feira e é contrária à defesa de Duarte Lima, que pretende evitar o envio para Portugal das provas recolhidas pela investigação brasileira.Para impedir que o caso seja julgado em Lisboa, a defesa tem falado numa eventual redução de direitos, uma vez que os crimes de homicídio são julgados, habitualmente, por tribunais de júri no Brasil.Duarte Lima está acusado pela morte, em 2009, de Rosalina Ribeiro, de 74 anos, companheira do milionário Tomás Feteira.A investigação brasileira à morte a tiro de Rosalina Ribeiro, antiga companheira e uma das herdeiras do milionário Tomé Feteira, aponta Duarte Lima como autor do crime, em Maricá, perto do Rio de Janeiro.Segundo a acusação, Duarte Lima apropriou-se de cinco milhões de euros da vítima, considerando o Ministério Público brasileiro que este é o motivo do crime. No entanto, o antigo deputado foi absolvido, já em Lisboa, num processo em que estava acusado de desviar essa verba.