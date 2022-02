Supremo indefere ação de Paulo Blanco contra acórdão da Relação no caso 'Operação Fizz'

O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu o requerimento apresentado pelo advogado Paulo Blanco, condenado no processo Operação Fizz, em que era pedido o afastamento da juíza do Tribunal da Relação de Lisboa e invocadas nulidades e inconstitucionalidades no acórdão.

Segundo a decisão de quarta-feira do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), a que a Lusa teve hoje acesso, esta instância decidiu não tomar conhecimento do pedido de afastamento da juíza desembargadora Maria Leonor Silveira Botelho e da decisão por esta tomada, bem como das nulidades e inconstitucionalidades invocadas pelo arguido e advogado Paulo Blanco.

"O Supremo Tribunal de Justiça - 3ª secção criminal - decide indeferir por manifesta falta de fundamento legal as arguidas nulidades e as deduzidas inconstitucionalidades", pode ler-se no documento, que teve como relator o juiz conselheiro Nuno Gonçalves e como adjunto Paulo Ferreira da Cunha.