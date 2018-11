Supremo isentou Pedro Dias de qualquer pagamento à GNR

Será a GNR e, em última estância, o estado, a suportar 20 mil euros de despesa já gasta assim como a futura com o guarda sobrevivente.

O Supremo Tribunal de Justiça isentou Pedro Dias, o autor do banho de sangue de Aguiar da Beira, de qualquer pagamento à GNR.



Em causa estão todos os prejuízos com a viatura e armas roubadas, com o funeral do guarda Carlos Caetano, assassinado por Pedro Dias e com as despesas de saúde, tanto as passadas como as futuras contas médicas do militar sobrevivente António ferreira, atingido a tiro pelo homicida e que tem uma bala alojada na cervical.

O Supremo entendeu que o ministério público devia ter associado o pedido de indemnização à acusação deduzida em março do ano passado, como alegou a defesa do arguido, e só o fez meses depois, o que viola o princípio da adesão do processo civil ao processo crime previsto no código de processo penal.

Decisão que vai ao encontro da de primeira instância no tribunal da guarda, mas da qual o ministério público recorreu para o tribunal da relação de coimbra, que acolheu o argumento de que à data da acusação não eram conhecidos os danos em toda a extensão.

Será a GNR e, em última estância, o estado, a suportar 20 mil euros de despesa já gasta assim como a futura com o guarda sobrevivente.