Supremo mantém Juiz Rui Rangel suspenso de funções

Arguido no processo da Operação Lex, que investiga suspeitas de corrupção e tráfico de influências, o juiz Rui Rangel vai continuar afastado do Tribunal da Relação de Lisboa, onde exercia funções quando soube que era visado pela investigação.O desembargador perdeu o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no qual contestava a decisão do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que determinou a suspensão preventiva de funções do juiz, no âmbito de um processo disciplinar.O STJ refere que Rangel, "enquanto juiz desembargador, dá rosto, à semelhança dos seus pares, à Justiça em Portugal", lê-se no acórdão.A juíza Fátima Galante, ainda mulher de Rangel e arguida na Operação Lex, já voltou à Relação, já que o prazo máximo de suspensão disciplinar preventiva esgotou-se.No caso de Rangel, o prazo ainda está a correr.O estatuto dos magistrados impede que a suspensão de funções dos juízes, alvo de processos disciplinares, se prolongue por mais de 270 dias.sabe que Galante foi ontem ouvida no plenário do CSM, para se defender no âmbito do processo disciplinar.