O Supremo Tribunal de Justiça decidiu manter o juiz Pedro Correia à frente da instrução do caso BES. A providência cautelar, interposta por um dos advogados do processo, nem sequer foi analisada por “ilegitimidade” dos requerentes - arguidos suíços. Mas a ‘guerra’ contra o novo juiz do BES está longe de terminar.A decisão do juiz conselheiro Manuel Capelo surgiu horas depois de o juiz Pedro Correia ter cancelado todas as inquirições previstas para esta semana. Em causa está um requerimento de alguns advogados, no qual contestam a substituição de Ivo Rosa por considerarem que a decisão do Conselho Superior da Magistratura é ilegal. Perante isto, o novo juiz deu prazo ao Ministério Público, assistentes e advogados não subscritores do documento para se pronunciarem. Pedro Correia tem até fevereiro para decidir o futuro de Ricardo Salgado e dos restantes arguidos.