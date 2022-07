Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras condenados a nove anos de prisão pelo crime de ofensas corporais agravadas pelo resultado de morte do ucraniano Ihor Homeniuk, no Aeroporto de Lisboa, iam ser esta sexta-feira ouvidos para revisão dos crimes, mas os recursos foram dados como indeferidos e as penas vão-se manter.A decisão foi feita pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), sendo que a da Relação, proferida em 07 de dezembro de 2021, aumentou a pena de prisão aplicada ao inspetor Bruno Sousa de sete para nove anos e manteve a pena dos inspetores Duarte Laja e Luís Silva, que já tinham sido condenados a nove anos em primeira instância.