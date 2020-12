O Supremo Tribunal de Justiça decidiu reduzir de 17 anos e meio para 16 anos e meio a pena do homem que, em outubro de 2018, matou o irmão, após uma discussão devido à utilização de um barracão e de um terreno agrícola. António Marçal, de 60 anos, atingiu Silvino, de 49, com um tiro fatal no peito, em São Martinho de Árvore, Coimbra.