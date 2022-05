Manuel Pinho vai continuar em prisão domiciliária no âmbito do processo ‘EDP’. O Supremo Tribunal de Justiça não deu razão à defesa do ex-ministro da Economia e rejeitou esta quarta-feira o pedido de ‘habeas corpus’ para a sua libertação imediata.



Horas antes de a decisão ser conhecida, o advogado Ricardo Sá Fernandes defendia no salão nobre do Supremo que a prisão domiciliária em alternativa à caução de seis milhões de euros era ilegal, mas o argumento não convenceu os juízes-conselheiros.









