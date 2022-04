Supremo Tribunal fixa penas de pai e madrasta de Valentina

O Supremo Tribunal de Justiça fixou esta quinta-feira em 25 anos a pena de prisão do pai de Valentina, Sandro Bernardo, e em 18 anos e nove meses a pena da madrasta, Márcia Monteiro, confirmando assim as penas que tinham sido aplicadas pelo Tribunal de Leiria, em abril do ano passado.









Valentina, de nove anos, foi espancada e deixada a morrer em casa, em Atouguia da Baleia, Peniche, sendo o corpo escondido numa zona florestal junto à serra D’El-Rei, a uma dezena de quilómetros, em maio de 2020. Foi procurada por centenas de pessoas, durante três dias, até Sandro, de 33 anos, e Márcia, de 39, confessarem à Polícia Judiciária de Leiria o que tinham feito. O casal foi julgado no Tribunal de Leiria e condenado pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, abuso de simulação de sinais de perigo e violência doméstica (apenas Sandro).

Na leitura do acórdão, o juiz-presidente do coletivo, António Centeno, disse que “não foi difícil ao tribunal” decidir pela condenação dos dois arguidos, dado “o peso esmagador das provas”.





Os arguidos recorreram para o Tribunal da Relação de Coimbra que reduziu a pena de Márcia para nove anos, retirando também um ano na pena de Sandro. Seguiram-se novos recursos, desta vez para o Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou a pena da primeira instância.