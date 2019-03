Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surda-muda lança fogo a instituição na Amadora

Desconhecem-se para já as motivações mas suspeita foi detida pela PJ.

09:26

Utente de uma associação de apoio a pessoas com deficiência, na Amadora, uma mulher surda-muda de 36 anos ateou fogo à instituição, duas vezes, com acetona e um isqueiro. Primeiro, em outubro de 2018, depois já a 6 de janeiro.



Desconhecem-se para já as motivações mas foi agora detida pela PJ.



O fogo teve início numa sala de entrada e a rápida intervenção dos funcionários impediu a propagação das chamas.



A detida confessou os crimes e, presente a primeiro interrogatório judicial, ficou em preventiva no Hospital Prisão de Caxias.