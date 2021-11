Um surfista de 16 anos em dificuldades no mar foi resgatado este domingo na praia da Barra, em Aveiro.



Na sequência de um alerta recebido pelas 16h09, uma embarcação da Polícia Marítima de Aveiro dirigiu-se ao local onde se encontrava o jovem. À chegada, os elementos da Polícia Marítima constataram que o rapaz se encontrava bem e sem necessidade de assistência médica.





De seguida, procederam ao resgate e transporte do jovem para o cais no Forte da Barra, onde aguardava um familiar do mesmo.