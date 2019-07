Surfista de oito anos salva menino no mar da Figueira da Foz durante aula

Santiago Boia, de oito anos, estava numa aula de surf na praia do Cabedelo, Figueira da Foz, quando uma mulher e uma criança ficaram em dificuldades no mar. Enquanto o instrutor de surf, Miguel Guedes, de 42 anos, foi resgatar a mulher, Santiago remou para a criança e salvou-a."Ele estava a afogar-se e fiz a primeira coisa que me passou pela cabeça. Fui até ele e disse para subir para a prancha e ficámos à espera de ajuda", conta Santiago que, para os colegas, já é "um grande herói".Miguel Guedes destaca o sangue frio do aluno e não tem dúvidas de que a sua ajuda foi fundamental para salvar a criança em dificuldades. "Nadei para a senhora que estava a afundar-se e depois verifiquei que havia um menino na mesma situação. Eu não conseguia lá chegar a tempo", descreve, ao adiantar que a atitude de Santiago "deu tempo para o ir buscar com a ajuda de outros surfistas".A zona onde fizeram o resgate é considerada perigosa. "Há ali uma corrente a que chamamos canal que para nós é benéfica, mas para os banhistas é complicada. O mar está aparentemente calmo, mas entram num buraco e depois nadam contra a corrente. Cansam-se e acabam por ficar lá", explica Miguel Guedes.O instrutor não tem dúvidas de que se não estivessem na zona o desfecho poderia ser diferente para a mulher e para a criança. Miguel Guedes deixa conselhos para evitar a situação: "Se não conhecem o mar, antes de irem tomar banho falem com os nadadores-salvadores ou com os surfistas".