Um jovem de 18 anos, que ficou inconsciente na água depois de sofrer um acidente com a prancha de surf na praia da Cova de Alfarroba, em Peniche, foi resgatado por nadadores-salvadores e elementos do Projeto ‘SeaWatch’, que efetuaram de imediato os primeiros socorros.









O jovem foi transportado do areal para a viatura do INEM, onde foi assistido e depois transportado para uma unidade hospitalar.

O alerta foi dado para os bombeiros, tendo sido acionados, de imediato, elementos do comando local da Polícia Marítima de Peniche e elementos do Projeto ‘SeaWatch’, auxiliados com uma viatura Amarok.





Foram também ao local os Bombeiros Voluntários de Peniche e uma equipa do INEM.