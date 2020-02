Surfista italiano resgatado do mar em Peniche

Um surfista de nacionalidade italiana, de 32 anos, foi esta quinta-feira à tarde resgatado do mar na zona sul da praia da Consolação, em Peniche, depois de estar dificuldades para conseguir chegar a terra devido à ondulação, acabando por ficar ferido num braço.

Segundo relatos chegados ao CM, o homem "estava em entrar em pânico porque se encontrava sozinho no mar e encontrava-se cheio de dores sem se conseguir movimentar e com mar a partir as ondas em cima dele".

Após a comunicação da ocorrência, cerca das 15h30, valeu-lhe o socorro rápido dos elementos da embarcação semirrígida salva-vidas de Peniche, que "conseguiram em vinte minutos resgatá-lo e colocá-lo em terra para ser transportado para o hospital", revelou o comandante da capitania de Peniche, Vasco Cristo.

O surfista foi levado para o cais junto à estação salva-vidas, onde o aguardava uma ambulância dos bombeiros de Peniche. Apresentava "pequenos ferimentos considerados ligeiros", de acordo com fonte dos soldados da paz, e foi transportado para o hospital da cidade.