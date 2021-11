Um sufista ficou preso nas rochas, na Praia das Moitas, no Monte do Estoril.



O resgate foi feito pelos Bombeiros do Estoril, por volta das 10h45m.





A vítima sofreu ferimentos ligeiros, foi assistida no local e recusou ser transportada para o hospital.No local estiveram 12 operacionais, apoiados por 4 viaturas.A operação já está terminada.