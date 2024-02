Um surfista em dificuldades foi ajudado por amigos praticantes do mesmo desporto a sair das águas da praia do Tamariz, no Estoril, Cascais, ao início da tarde desta quarta-feira.



Fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional disse ao CM que "ainda foram mobilizados meios da Polícia Marítima para o local".

"No entanto, não foi necessária a entrada em ação dos mesmos. À chegada já o surfista tinha sido retirado das águas, sem necessidade de hospitalização", concluiu a mesma fonte.