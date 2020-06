Surto de coronavírus nos bombeiros leva a testes em Sintra

Pelo menos quatro corporações de bombeiros (Belas, Algueirão, Agualva e Colares) das nove existentes no concelho de Sintra já pediram à autarquia que os respetivos efetivos sejam testados à Covid-19. A decisão surge depois de o CM ter noticiado, no domingo, a existência de um surto da doença nos Bombeiros de Queluz, com 13 infetados, incluindo o próprio comandante.





CM que a Câmara Municipal de Sintra quer acelerar este procedimento, de forma a apurar se existem mais casos nas corporações. Esta segunda-feira, o quartel de Queluz foi desinfetado pelos Sapadores de Lisboa. Os 13 infetados ficam em isolamento durante pelo menos duas semanas, com o comando a garantir que a operacionalidade não está afetada.



