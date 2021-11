17 militares da Marinha Portuguesa, a bordo da Fragata "Corte-Real" integrada na Força Naval Permanente n.º 1 da NATO (SNMG1), a navegar no Mar Báltico, apresentaram resultado positivo para o coronavírus SARS CoV-2.Os militares infetados estão bem e apresentam bom prognóstico, permanecendo a bordo em isolamento, sob acompanhamento da equipa médica do navio e em estreita articulação com as estruturas da saúde militar no território nacional.