Surto de Covid-19 com pelo menos 17 casos de infeção na inativação de explosivos da PSP

Um surto de Covid-19, com mais de uma dezena de casos, está a afetar o Núcleo de Armas e Explosivos (NAE) do Comando da PSP de Lisboa. O Correio da Manhã sabe que já foram confirmados 17 casos. Fonte do maior comando da PSP do País, no entanto, estima em cerca de uma dezena o número de agentes com diagnóstico positivo da doença.



A mesma fonte assegura que a capacidade operacional do NAE não está posta em causa. "Como medida do plano de contingência da PSP contra a Covid-19, esta é uma das unidades que trabalham em horários alternados. Por isso, está a ser possível manter ativo o trabalho do NAE", explicou. A inativação de explosivos e a recolha e apreensão de armas são consideradas das valências mais importantes da PSP.

