Gencoal,

Foi identificado um novo surto de Covid-19 em trabalhadores de uma fábrica de conservas, ade Caxinas, em Vila do Conde. A ARS-Norte já confirmou o foco ao, no entanto não avança números.O delegado de saúde local avança que estão já a ser tomadas todas as medidas para conter o surto, nomeadamente a testagem das pessoas próximas ou que estiveram em contacto com os trabalhadores infetados.Desde meados de junho que não havia novos casos de coronavírus em Caxinas.