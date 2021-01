Surto de Covid-19 obriga ao encerramento do quartel dos Bombeiros de Colares

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Colares, no concelho de Sintra, está fechado ao público desde domingo, devido à confirmação de cinco casos de Covid-19 entre os bombeiros.

As situações de contágio foram detetadas na quinta-feira, no âmbito da testagem regular realizada pelo efetivo desta corporação.

Fonte oficial do corpo de bombeiros disse ao CM que quatro dos bombeiros infetados estão a cumprir confinamento nas respetivas habitações. O quinto elemento com Covid-19 está isolado num espaço criado para o efeito dentro do quartel de Colares.

A mesma fonte acrescentou que o encerramento das instalações foi decretada por pelo menos quinze dias.

O socorro à população está a ser assegurado, na zona de Colares, por uma equipa de 10 bombeiros profissionais. Sete trabalham no período diurno, e três à noite.