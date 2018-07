Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surto de esgana no canil obrigou a abater 40 cães em Braga

Entrada de canídeo errante portador sem sintomatologia originou foco. 14 em quarentena.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:50

O surto de esgana, vírus altamente contagioso, detetado na semana passada no Centro de Recolha Oficial (CRO) de Braga, obrigou ao abate de 40 cães. Os restantes 14 do abrigo animal, cujo teste de contração deu negativo, estão atualmente em quarentena.



A entrada de um canídeo errante portador sem sintomatologia está na origem do foco de esgana. "Apercebemo-nos do surto na semana passada quando três animais apresentaram os sintomas. Foram feitos os testes e obtivemos a confirmação.



Estavam em sofrimento e foram os três primeiros a ser eutanasiados", referiu Rui Morais, presidente do Conselho Administrativo da AGERE, empresa gestora do canil municipal. Todos os cães foram sujeitos a colheita de amostras de sangue para análise laboratorial. Com o avançar do conhecimento dos resultados, o número subiu e parou nos 40.



"O CRO de Braga encontra-se em processo de desinfeção, higienização e implementação de medidas de biossegurança pelos colaboradores e técnicos, tendo recorrido aos serviços de uma empresa especializada, por forma a garantir que os próximos animais recolhidos e acolhidos não sejam expostos ao vírus", lê-se num comunicado do abrigo. A incubação do vírus no animal pode ir de uma a duas semanas.



"Estamos a chamar as pessoas que nas últimas semanas adotaram aqui cães para recorrer a assistência veterinária e realização de análises laboratoriais", disse Rui Morais, que já tomou conhecimento de possíveis surtos noutros locais do distrito de Braga.



Dada a inexistência de histórico da doença no CRO, o canil vai optar pela vacinação preventiva dos animais. Não é possível a visita ao espaço e o número de voluntários que acedem às instalações é restrito.